В Петербурге ребенок проглотил острый предмет и госпитализирован с судорогами

19 февраля в Санкт-Петербурге в Детскую больницу №5 госпитализировали двухлетнего ребенка, который, вероятно, проглотил острый предмет. Возле его рта виднелись ссадины, а его тело изводилось в судорогах.

СМИ сообщают о несчастном случае, который произошел в Ленинградской области. В ходе него пострадал двухлетний ребенок, мальчик, который проглотил посторонний предмет. Согласно информации, которую предоставляет источник, все случилось, пока его родители были в другой комнате. Из-за их плохого внимания 19 февраля 2018 года он взял в рот острый предмет и проглотил его. Из-за этого в области рта у него остались ссадины. Когда же взрослые вошли в комнату, то увидели, что ребенок бьется в судорогах. Они вызвали скорую помощь, бригада которой после этого госпитализировала малыша в лечебное заведение.

Пока что о его состоянии известно немного. После первого осмотра врачи установили, что оно тяжелое. Также пока неизвестно, удалось ли его стабилизировать.