Истребитель США загорелся над Японией и сбросил баки в озеро

20 февраля истребитель ВВС США загорелся над Японией и вынужденно сбросил баки с топливом в местное озеро. Об этом СМИ рассказал японский министр обороны Ицунори Онодэра.

У американский самолёта модели F-16 по неизвестной причине воспламенился двигатель. Чтобы избежать взрыва, пилоты решили избавиться от топливных резервуаров. После сброса, они угодили в водоём Огавара на острове Хонсю. Глава Минобороны отметил, что транспортное средство вылетело из американской авиационной базы "Мисава", которая расположена в префектуре Аоморе. После предпринятых мер оно успешно возвратилось на аэродром.

Во время падения объектов на озере добывали моллюсков несколько рыбаков. Все японцы остались невредимы. Правоохранительные органы Японии оцепили территорию возле озера и начали проводить расследование. На водной поверхности отчетливо видны цветные пятна горючего и плавающие фрагменты упавших объектов. Ицунори Онодэра заявил, что специалисты выловят обломки и проведут их экспертизу. Кроме того, экологи должны определить нанесенный экосистеме ущерб. Тем временем армейское руководство США пообещало со своей стороны разобраться в причинах инцидента и предотвратить подобные катастрофы в будущем.