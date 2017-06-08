В Петербурге работники магазина поднимали юбки посетительницам и избивали тех, кто им мешал

В Санкт-Петербурге работники магазина поднимали юбки посетительницам, а после избивали тех, кто им мешал. Инцидент был заснят на видео очевидцами. Речь идет о магазине на улице Звездной.

В сети появилось видео, на котором запечатлена драка возле одного из супермаркетов административного центра Ленинградской области. Его опубликовали очевидцы, которые также стали свидетелями неприятного случая. Они видели лишь конфликт между молодыми людьми, однако позже узнали, что на самом деле случилось.

Так, как позже выяснили работники полиции, работники магазина приставали к девушкам. Они поднимали им юбки, а потом снимали это на камеру. Такой расклад не понравился другим мужчинам, которые в это время тоже находились в магазине. Они сделали персоналу замечание, после чего между ними вспыхнул конфликт. За стенами магазина он перешел в драку, однако работников было больше, и они стали избивать тех, кто им мешал. По факту происшествия производятся проверки, выясняются все обстоятельства.