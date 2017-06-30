В Свердловской области упавшие хоккейные ворота травмировали девочку

7-летняя девочка из Свердловской области получила тяжелые травмы из-за упавших на неё хоккейных ворот. Об этом 20 февраля уведомили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в воскресенье на территории поселка Валериановск. Пострадавшая в кругу прочих детей проводила досуг на стадионе, расположенном на улице Кирова. По неизвестной причине тяжелый спортивный снаряд рухнул прямо на ребенка. Пострадавшую привезли в лечебное заведение, где специалисты диагностировали у неё множество повреждений, включая перелом костей черепа и ЧМТ. Маленькую пациентку транспортировали в Екатеринбург, где ей провели хирургическую операцию.

Правоохранители проверяют обстоятельства падения. Они выясняют, какие организации ответственны за управление стадионом и безопасность установленных на нем ворот.