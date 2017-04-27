В Петербурге пенсионерка расшибла голову при попытке сесть на автобус

19 февраля в Санкт-Петербурге пожилая горожанка расшибла себе голову, пытаясь взойти на автобус. Об этом в социальных сетях написали свидетели инцидента.

По словам одного из очевидцев, пенсионерка нашла свою смерть утром на остановке транспорта, которая расположена на перекрестке улицы Парашютной и Коломяжского проспекта. Предположительно, она хотела подняться на ступеньки автобуса № 172, однако поскользнулась на поребрике и во время падения получила тяжелую черепно-мозговую травму. Горожане вызвали "скорую помощь", однако пострадавшая умерла ещё до их прибытия.

Версия пресс-службы "Пассажиравтотранса" несколько отличается. Согласно информации представителей учреждения, старушка потеряла равновесие рядом с задним входом в транспортное средство. В результате она рухнула вниз и травмировалась головой о ступеньку.

В настоящее время обстоятельства гибели женщины проверяют сотрудники Следственного комитета. Они собирают информацию у свидетелей. Уже назначено время проведения судебно-медицинской экспертизы.