В столице Мозамбика при обрушении горы мусора скончались 17 человек

17 жителей столицы Мозамбика скончались из-за рухнувшей на них огромной горы из мусора. О такой трагедии сообщил министр по ЧС Фатима Белшуир.

Глава чрезвычайного ведомства утверждает, что в Мозамбике огромный массив мусора осыпался на жилые здания. Внутри них в то время находились жильцы. Некоторые семьи успели покинуть помещения и перебраться на безопасное расстояние. По информации Фатимы Белшуир, под кучей мусора всё ещё могут находить живых людей и трупы. Поэтому по окончательным итогам спасательной операции число жертв может быть больше.

Журналисты The Associated Press утверждают, что катастрофу спровоцировали естественные причины. Известно, что накануне в регионе лили сильные дожди, которые размыли накопления отходов и нарушили их устойчивость.