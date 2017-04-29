Психически больной житель Орла избил полицейского ломом

16 февраля в Орле сотрудника полиции избил ломом местный житель, который, предположительно, страдает от психического расстройства. Об этом в понедельник объявила представитель областного СУ СК Юлия Дорофеева.

По информации правоохранительного ведомства, представители городского психоневрологического диспансера вызвали полицейских для усмирения 42-летнего мужчины с возможными ментальными расстройствами. Правоохранители подоспели, чтобы отреагировать на сигнал и задержать подозреваемого. Однако горожанин схватил металлический инструмент и принялся отбиваться.

Один из патрульных получил тяжелые повреждения и был госпитализирован. Медики диагностировали у него закрытый перелом ребер и черепно-мозговую травму. В конечном итоге буйного орловчанина удалось задержать. Сейчас он находится под присмотром специалистов в психиатрической лечебнице. Следователи продолжают расследовать обстоятельства инцидента.