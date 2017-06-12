На МКАД водитель открыл стрельбу во время конфликта

19 февраля неустановленный мужчина открыл стрельбу во время конфликта между водителями, возникшего на МКАД. Об этом уведомили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По информации правоохранителей, инцидент произошел на 5 километре дороги. Два участника дорожного движения начали выяснять отношения. В разгаре словесной перепалки один из них направил на оппонента травматический пистолет и выстрелил ему в ногу. После нанесения увечья, стрелок сел в свою иномарку модели Ford Focus и поспешил уехать с места вероятного преступления, оставив раненного противника на проезжей части.

Из-за полученной травмы конечности медикам пришлось госпитализировать пострадавшего. Сотрудники правоохранительных ведомств в настоящее время разыскивают подозреваемого с целью задержать его и проверить обстоятельства сложившейся ситуации.