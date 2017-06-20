В Москве электричка сбила катавшегося с горки ребенка

18 февраля электричка сбила 5-летнего ребенка, который катался с горки у станции Москва Рижская под присмотром родителей. Об этом уведомили в пресс-службе Московского межрегионального транспортного СУ СК.

По версии правоохранителей, мальчик с разрешения отца и матери съезжал с заснеженной насыпи очень близко к железнодорожным путям на 7 километре перегона между Рижской и Бутырской станциями. Примерно в 15:36 он оказался на пути движущегося электропоезда Звенигород-Царицыно, что привело к травмам. Из-за инцидента был нарушен график движения трех электричек.

Пострадавшего малыша транспортировали в лечебное заведение при помощи вертолета и госпитализировали. Следователи продолжают расследовать предполагаемое преступление по статье 125 Уголовного кодекса, регламентирующей ответственность за оставление человека в опасности.