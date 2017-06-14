Российский турист упал со скалы в Таиланде во время селфи

18 февраля в Таиланде 25-летний российский турист свалился со скалы при попытке сделать селфи, после чего получил травмы. Об этом извещают местные интернет-издания.

В минувший выходной мужчина приехал на мотоцикле к популярному водопаду Кхун Си с целью запечатлеть себя на фоне красивого вида. Он успешно взобрался на утес, но во время выбора подходящей позиции поскользнулся на влажном камне и пострадал при падении. Сопровождающая его девушка оперативно позвала на помощь островитян, живущим поблизости, которые оперативно проинформировали спасателей.

Пострадавшего молодого человека транспортировали в лечебное заведение острова Самуи. Медики госпитализировали пациента с перелом ноги и серьёзным повреждением поясницы с сильными болями в этой части тела.