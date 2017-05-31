В Иркутской области пропала 41-летняя жительница Таганрога

В Иркутской области пропала жительница Таганрога. Она прилетела в административный центр, чтобы пересесть на попутный рейс до Новосибирска, однако пропала. 18 февраля в полицию о происшествии заявили родственники 41-летней женщины.

Сотрудники Главного управления по Иркутской области совместно с коллегами из Ростовской области сообщают о случае пропажи человека. Инцидент произошел в воскресенье. В этот день 41-летняя жительница Таганрога прилетела в Иркутск, чтобы продолжить путь, пользуясь местным аэропортом. Она собиралась сесть на самолет, чтобы добраться до Новосибирска и уже оттуда сообщить родственникам о том, что с ней все в порядке. Тем не менее, в назначенный час от нее не было вестей, поэтому родственники забеспокоились. Они обратились к правоохранительным органам, чтобы те помогли разыскать женщину.

Пользуясь кадрами из камер видеонаблюдения, установленных в аэропорту Иркутска, полиция установила, что женщина была там, однако не пересела на другой рейс, а взяла такси и уехала в неизвестном направлении. Сейчас о ее местонахождении ничего неизвестно.

Полиция ищет тех, кто может что-то знать о том, куда уехала жительница Таганрога. Известно некоторые особенности ее внешности. Так, выглядит она на свои года, имеет худощавое телосложение и средний рост, носит длинные рыжие волосы.