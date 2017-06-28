Под Воронежем задравший пенсионера медведь посадил хозяина на 1,5 года

В Воронежской области ручной медведь задрал пенсионера, из-за чего хозяина посадили на 1,5 года. Об этом 19 февраля уведомили в пресс-службе регионального СУ СК.

Ранее Версия писала, что 15 октября в селе Семилуки 49-летний мужчина демонстрировал лесного зверя. Животное вырвалось из вольера и набросилось на пожилого местного жителя 86-ти лет. Пострадавший погиб, а владелец агрессивного медведя был госпитализирован после попытки загнать своего питомца обратно в клетку. После лечения областной суд приговорил подсудимого к тюремному сроку в колонии общего режима за оказание опасных для жизни услуг, которые привели к гибели человека. Убийцу по кличке Михаил Иваныч застрелили полицейские.

Правоохранители Семилукского района установили, что преступник создал на частной территории собственный зоопарк. Однако вольер, построенный для опасного хищника, не соответствовал установленным законом стандартам безопасности. Помимо этого, законодательство требует от предпринимателей огораживать зоопарки забором выше 4 метров. Это требование осужденный также не выполнил.