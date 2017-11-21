В Астрахани пара пенсионеров скончались из-за прорыва трубы

14 февраля в Астрахани из-за прорыва трубы супружеская пара пенсионеров погибла в кипятке. Об этом в понедельник уведомила пресс-служба областного СУ СК.

Следователи предполагают, что ночью в квартире на Зеленой улице прорвало трубу. Живущие по соседству свидетели вызвали спасателей и родственников обитателей жилья. Однако к этому времени 71-летний мужчина и его 78-летняя супруга уже погибли в горячей воде.

Правоохранители проверяют обстоятельства возникшей ситуации. Данные проведенной судебно-медицинской экспертизы свидетельствуют о том, пострадавшие погибли от серьёзных термических ожогов. Специалистам предстоит выяснить, если ли в произошедшем вина представителей коммунального предприятия, ответственного за обслуживание здания.