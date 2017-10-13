В Иркутске неизвестные открыли стрельбу из пистолета по иномарке

В Иркутске неизвестные открыли стрельбу из травматического пистолета по иномарке. В ходе происшествия пострадал автомобиль Kia Forte.

Сотрудники управления МВД по Иркутской области сообщают о случае, в ходе которого из травматического пистолета была обстреляна иномарка. Согласно информации, которую они предоставляют, все произошло 18 февраля примерно в половину пятого вечера. Хозяин автомобиля припарковал его возле торгового дома «Байкальский» и ушел по своим делам. Когда он вернулся, то заметил следы стрельбы на своей машине.

Все повреждения он зафиксировал на фотографиях. Так, на одной из них видно поврежденное стекло возле задних сидений. Если быть точнее, оно полностью осыпано. Также на иномарке видны другие повреждения, характерные для стрельбы.

Пока что о том, какие обстоятельства предшествовали событию, известно крайне мало. Полиция ищет возможных свидетелей, а также производит осмотр места происшествия и пострадавший автомобиль.