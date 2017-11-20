В Волгограде женщина обратилась в службу спасения из-за нападения кота

В Волгограде женщина обратилась в службу спасения из-за нападения собственного кота. Сотрудники прибыли на место, поймали его и отдали обратно владелице, посоветовав ей отдать его на лечение в ветеринарную больницу.

Средства массовой информации города Волгоград сообщают о случае, в ходе которого женщина обратилась в службу спасения из-за нападения собственного кота. Согласно информации, которую они предоставляют, это произошло в воскресенье, 18 февраля. В дневное время волгоградка позвонила в спецслужбу и попросила сотрудников прибыть по адресу на улицу Грамши. По ее словам, на ее напал кот и сильно ее ранил. На вызов тут же откликнулись и, приехав, поймали агрессивное животное. При этом никто из сотрудников службы спасения не пострадал.

Кота передали владелице и призвали ее не откладывать с посещением ветеринарной больницы, чтобы выяснить, нет ли у него заболеваний. Возможно, жительнице Волгограда придется усыпить его из-за случившегося нападения.