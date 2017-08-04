Коллекторов оштрафовали за частые СМС должнику из Иркутска

В Иркутске оштрафовали коллекторов, которые слишком часто донимали СМС-сообщениями задолжавшего мужчину. Об этом рассказали представители областной УФССП.

Иркутянин оказался должен 700 тысяч рублей по банковскому кредиту. Организация продала задолженность агентству "Кредит Экспресс Финанс". Сотрудники этого учреждения начали регулярно давить на должника электронными посланиями, в которых требовали вернуть деньги.

Пострадавший отправил сигнал о правонарушении в службу судебных приставов. Правоохранители проверили обстоятельства и пришли к выводу, что коллекторская фирма нарушает действующее законодательство о правах и интересах человека во процессе возврата долгов. В арбитражном суде правонарушителей приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей. В пресс-службе отметили: после того, как вмешались приставы, они перестали давить на жителя города.