В Ульяновской области на 10 лет осудили мужчину, из ревности убившего любимую женщину

Суд Ульяновской области приговорил 30-летнего ревнивого мужчину к десяти годам заключения. Известно, что в сентябре 2017 года он зарезал женщину, которую любил, в селе Живайкино. Преступление было совершено им, пока он находился у нее в гостях.

Сотрудники Следственного комитета России по Ульяновской области сообщают о том, что ревнивому мужчине из села Живайкино уже вынесли приговор. Согласно информации, которую они предоставляют, в сентябре 2017 года он убил женщину, которую любил. Все произошло, когда он пришел к ней в гости. Вместе они выпили и, уже находясь в состоянии алкогольного опьянения, стали скандалить. Мужчина приревновал женщину к знакомому, на что она отвечала провокационно. Тогда он в порыве гнева схватил со стола нож и ударил ее острием несколько раз в разные части тела.

На крики потерпевшей прибежала ее мать. В панике мужчина пригрозил ей, что убьет, однако ей удалось избежать трагической участи. Позже она сообщила о произошедшем в полицию, которая по горячим следам задержала преступника. Накануне произошло последнее заседание областного суда Ульяновска по его делу. В согласии с уголовным кодексом он был осужден на десять лет и три месяца лишения свободы.