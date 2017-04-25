Житель Великобритании нашел акулу в своём дворе

Житель Великобритании нашел акулу на заднем дворе собственного частного дома в графстве Кент. Об этом стало известно изданию Mirror.

Подданный Соединенного королевства Джеймс Хилл готовил кофе на кухне, когда вошел отец и сообщил о необычной находке в саду. На их территорию неизвестным образом попала акула из вида кошачьих, которая в длину достигала примерно 60 сантиметров. Источник сообщил, что рыба успела погибнуть.

Владельцы участка предполагают, что труп мог свалиться с небес. Вполне вероятно, что какая-то хищная птица, чайка или баклан, поймала крупную добычу, однако уронила её во время перелёта.

Кошачьи акулы водятся в Атлантическом океане, Средиземном, Черном и Мраморном море. Из-за относительно маленьких размеров они не являются опасными для людей.