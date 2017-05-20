В ЯНАО в ДТП пострадали годовалый ребенок и двое взрослых человека

В ЯНАО произошло ДТП, в результате которого пострадали два пассажира автомобиля Lada Kalina, в том числе годовалый ребенок, и водитель Nissan Juke. О деталях аварии сообщают местные СМИ.

Сотрудники Главного управления МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщают о случае дорожно-транспортного происшествия, в ходе которого пострадали три человека. Согласно информации, которую они предоставляют, произошло столкновение двух автомобилей. Предварительная причина случившегося – нарушение правил дорожного движения со стороны 58-летней автоледи и владелицы Nissan Juke.

Женщина ехала со стороны поселка Железнодорожников. Выезжая на перекресток дорог, она не уступила дорогу водителю Lada Kalina, в результате чего произошло столкновение. В отечественном автомобиле находился годовалый ребенок, который был пристегнут в специальном кресле, но все равно пострадал. Также травмы получил второй пассажир машины. Медицинская помощь обоим, а также водителю иномарки была оказана на месте.