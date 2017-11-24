Число погибших при обстреле в Кизляре возросло до 5

В администрации дагестанского города Кизляры сообщили, что число жертв обстрела прихожан церкви достигло 5 человек. О пострадавших информация уточняется.

Как сообщили в администрации города, где сегодня 22-летний мужчина открыл огонь по церкви и ее прихожанам, от обстрела погибли уже 5 человек. Также имеется информация о 4 раненых.

В Сети уже появилось видео, где очевидцам удалось заснять на кадры момент стрельбы у храма Георгия Победоносца. На ролике девушка звонит в скорую, сообщая о случившемся.

Как уже стало известно, в Кизляре мужчина открыл огонь по толпе людей на праздновании Масленицы. Стрелявшего ликвидировала полиция, его жена задержана. Детали и подробности инцидента уточняются. По словам из источников, мужчина стрелял, выкрикивая прославляющие ислам слова.