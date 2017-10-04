На борту потерпевшего крушение в Иране самолета россиян не было

В посольстве России в Тегеране сообщили, что на борту рухнувшего самолета не было россиян. Также появилась информация о том, что перед аварией, в которой погибли 66 человек, пассажир самолета жаловался на неисправность судна.

Представители посольства России в Тегеране сообщили, что в списках, опубликованных иранской стороной, среди погибших россиян нет. Диппредставители ознакомились с перечнем имен людей, погибших при крушении. В нем не было граждан России, указали в посольстве. Помимо этого, в СМИ появились данные о том, что перед трагическим крушением один из пассажиров самолета пожаловался на неисправность. Якобы, один человек заметил, что одно из отделений судна работает с ошибкой. Какая именно ошибка была замечена пассажиром – не сообщается.

Ранее уже сообщалось, что пилот рухнувшего в Иране самолета имел опыт экстренной посадки. Один раз пилоту пришлось посадить самолет с неисправным двигателем, что случилось почти 4 года назад.

В крушении погибли все, кто находился в самолете – 60 пассажиров и 6 членов команды. Детали аварии и подробности случившейся трагедии уточняются.