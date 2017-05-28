В Кизляре мужчина открыл огонь по толпе людей на праздновании Масленицы

В городе Кизляре, Дагестан, неизвестный злоумышленник начал стрелять по толпе людей прямо во время масленичных гуляний. Инцидент произошел 18 февраля, в результате чего погибли 4 человека.

Известно, что сегодня в Кизляре состоялись праздничные гуляния в честь Масленицы, которые окончились кровавой расправой. Отмечается, что в самый разгар празднования неизвестный мужчина стал обстреливать толпу людей. По последним данным, преступник застрелил 4 человек, еще 4 госпитализированы с ранениями в больницу, среди пострадавших трое сотрудников Росгвардии.

Во время задержания стражам порядка пришлось открыть ответный огонь, в результате чего злоумышленник был убит.

Предположительно, вооруженный охотничьим ружьем злоумышленник начал расстреливать людей, которые выходили из храма. Ведется расследование по факту произошедшего, следствие восстанавливает полную картину инцидента.