На юго-западе Москвы в квартире нашли труп избитого пенсионера

На юго-западе Москвы, в квартире дома на улице Генерала Тюленева, полиция нашла тело пенсионера. На трупе обнаружили гематомы головы и лица, о смерти мужчины 1948 года рождения сообщили 17 февраля.

Как стало известно, утром 17 февраля в полицию поступил звонок от врачей скорой помощи, которые сообщили о найденном трупе пенсионера. Полиция установила, что на теле погибшего мужчины 1948 года рождения были отчетливо видны гематомы на лице и голове. Квартира, где нашли труп пенсионера, принадлежала погибшему. Сейчас полиция устанавливает причины смерти пожилого мужчины и ищет данные о случившемся. Детали и точная информация не сообщается. О происшествии сообщил в СМИ источник из правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о другом случае, когда полиция нашла трупы. Ночью 18 февраля в Зеленограде в запертой квартире нашли два трупа. Причины смерти и подробности устанавливаются. Предполагается, что погибшие скончались от отравления неустановленной жидкостью.