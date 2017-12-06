В Назарово пьяный мужчина избил чужого 4-летнего ребенка на глазах у матери

В Назарово Красноярского края пьяный мужчина прямо на глазах у матери избил 4-летнюю девочку. Отмечается, что происшествие случилось несколько месяцев назад.

Как стало известно, 33-летний мужчина пришел в гости к семейной паре, которые имеют 4-летнюю дочь. Пока супруги хозяина квартиры не было дома. гость предложил ему выпить. Изрядно напившись, глава семейства уснул, а обезумевший от алкоголя мужчина схватил маленькую девочку и начал ее избивать, чтобы она успокоилась и перестала кричать.

Именно в этот момент домой вернулась мать ребенка, которая и застала гостем за избиением ее дочери. Она мгновенно выхватила девочку из рук пьяного мужчины и сразу вызвала полицию и скорую. Вместе с полицией в дом приехали инспекторы по делам несовершеннолетних.

Подозреваемого в жестоком избиение малолетнего ребенка арестовали, в отношении него возбуждено уголовное дело, которое предусматривает срок лишения свободы до 2 лет.