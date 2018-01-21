В центре Москвы на женщину упала глыба льда

Стало известно о том, что сегодня, 18 февраля, в самом центре Москвы на женщину обрушилась глыба льда. Пострадавшую женщину доставили в больницу на карете скорой помощи.

Сообщается, что 58-летняя женщина проходила возле дома на Старой Басманной улице в центре столицы, когда внезапно с крыши здания откололась огромная глыба льда и упала на случайную прохожую. Очевидцы страшного инцидента сразу же вызвали скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшую женщину в больницу.

Сейчас пострадавшая все еще находится в больнице, о характере полученных ею травм и самочувствии пока ничего не сообщается.

Стоит отметить, что недавно в Волгограде произошел аналогичный случай, однако там пострадавший в результате падения глыбы льда мужчина погиб.