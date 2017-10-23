В Петербурге пьяный мужчина «заминировал» здание ФСО

18 февраля нетрезвый 38-летний житель Петербурга совершил звонок в службу спасения, сообщив о «минировании» здания управления ФСО на Звенигородской улице. «Минирование» оказалось ложным, а «информатор» будет отвечать по уголовной статье.

Ранним утром воскресенья житель Кировского района решил сообщить полиции «важную» информацию. Мужчина позвонил по номеру 112 и, путаясь в словах от выпитого алкоголя, сообщил о «минировании» здания ФСО.

Спасатели обследовали здание и территорию вокруг него, информация о «минировании» оказалась ложной. После эксперты вычислили местонахождение телефона, откуда звонил «информатор». Полиция задержала 38-летнего мужчину и завела на него уголовное дело.

Теперь «информатору», который «заминировал» здание ФСО в Петербурге, грозит уголовная ответственность по статье за ложное сообщение о терроризме. Сейчас подозреваемый находится под стражей и ждет дальнейшего исхода дела. О том, что стало причиной такого звонка, не сообщается.