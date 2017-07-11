Пилот рухнувшего в Иране самолета имел опыт экстренной посадки

Пилот самолета, который разбился в Иране, уже один раз сажал самолет с неисправным двигателем. Это произошло около четырех лет назад.

Сообщается, что четыре года назад пилот самолета ATR 72 смог благополучно посадить лайнер с поврежденным двигателем в экстренных условиях в городе Ясудж. Тогда никто из находящихся на борту людей не пострадал.

Напомним, 18 февраля, в Иране упал самолет компании Aseman Airlines, на борту которого в общей сложности находились 66 человек. По данным некоторых масс-медиа, выжить никому не удалось.

В настоящий момент рассматриваются две версии, которые считаются причинами авиакатастрофы. Среди причин авиакатастрофы называют неподходящие для полетов метеорологические условия или неполадки в техническом оборудовании.

Стоит отметить, что ранее общественность всколыхнула еще одна авиакатастрофа. В Подмосковье сразу же после вылета рухнул самолет Ан-148, выжить не удалось никому из 71 человека на борту.