В Петербурге 16-летняя девушка пропала после ссоры с шеф-поваром ресторана

В Санкт-Петербурге 16-летняя девушка пропала сразу после ссоры с шеф-поваром одного из ресторанов. О произошедшем в полицию сообщила мать пропавшего подростка.

Как рассказала заявительница в полиции, ее 16-летняя дочь проходила практику в одном из ресторанов Петербурга, который носит название "Звезда Петергофа". У подростка довольно часто возникали конфликты с шеф-поваром заведения, они постоянно ссорились. Как рассказала мать девушки, после очередной ссоры подросток и пропала, она не вернулась домой.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, пропавшую 16-летнюю девушку объявили в розыск.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Петербурге женщина вышла из дома в магазин, после чего прислала мужу сообщение с текстом "Спасите" и пропала.