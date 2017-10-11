В Петербурге девушка откупилась от изнасилования своим iPhone X

В Выборгском районе Санкт-Петербурга злоумышленник напал на девушку с целью изнасилования. Отмечается, что жертва нападения не пострадала, так как смогла откупиться от насильника своим iPhone X.

Как стало известно, ранним утром в полицию Петербурга поступило сообщение о том, что в подъезде дома в Выборгском районе неизвестный в спортивном костюме хочет изнасиловать девушку. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили у перепуганной жертвы, что никакого изнасилования не было, так как она пошла на сделку со злоумышленником.

Девушка рассказала, что предложила насильнику свой новый iPhone X в обмен на то, что он не надругается над ней. Немного поразмыслив, злоумышленник забрал iPhone X и покинул место преступления.

В настоящий момент его разыскивает полиция.