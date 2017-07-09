В Петербурге мужчина избил возлюбленную и напоил ее уксусом

В Петербурге 29-летний уроженец Таджикистана избил свою 24-летнюю девушку и силой заставил ее пить уксусную кислоту. Пострадавшая попала в больницу с сильными ожогами слизистой и пищевода, также она получила сотрясения мозга и травмы головы.

Как стало известно, мужчина поссорился со своей возлюбленной, конфликт перерос в драку и девушка получила сильные травмы головы, гематомы и сотрясение мозга. После жесткого нанесения ударов мужчина силой заставил потерпевшую выпить уксусную кислоту.

Девушке удалось сбежать и она успела обратиться в больницу. Там ей диагностировали ожоги слизистой и пищевода. Сейчас она находится в ожоговом отделении. Помимо ожогов, девушка будет лечить еще множество ушибов и травмы головы. Мужчина сильно избил ее по голове, из-за чего у нее сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Полиция задержала мужчину, напоившего свою девушку кислотой, в квартире, где случился данный инцидент. Задержанным оказался уроженец из Таджикистана. О том, что стало причиной жесткого избиения и принуждения к употреблению кислоты – пока не известно. Детали и состояние пострадавшей уточняется.