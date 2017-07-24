В Нижнем Новгороде День влюбленных пара отметила страстным сексом в метро

В Нижнем Новгороде молодой парень и его девушка занялись сексом в вагоне метро. Происходящее попало на видео, которое опубликовали на YouTube, в вагоне находились другие пассажиры, но замечания бесстрашной паре, которая после обычного секса занялась еще и оральным, никто так и не сделал.

Как понятно из названия видео, сексом пара влюбленных решила заняться 14 февраля. Для своих утех те не нашли лучшего места, чем вагон метро. В итоге, девушка сняла с себя штаны и села на руки парню. На ролике все участки тела, которые непозволительно демонстрировать на людях, автор замазал. Тем не менее, движения девушки и парня явно означают, что они занимались сексом.

Примечательно, что пару не смущают пассажиры метро, которые выходят и заходят в вагон на станциях. Влюбленные не прекращали свой акт в течении нескольких минут, а девушка, не скрывая эмоций, наблюдала за реакцией прохожих. Никто из людей, ставших свидетелями секса в метро, паре замечаний не делал. Видимо, отсутствие осуждения и побуждало парня с девушкой продолжать заниматься сексом.

После того, как девушка надела штаны и слезла со своего парня, скандальная ситуация не закончилась. Пара решила продолжить свои утехи в метро и занялась оральным сексом. Девушка опустилась на колени и, как у утверждают пользователи, удовлетворила своего парня еще раз.