В Екатеринбурге на улице дети играли рядом с трупом мужчины

В Екатеринбурге маленькие дети в течение нескольких часов играли на улице рядом с трупом выпавшего их окна мужчины. Инцидент произошел в субботу в районе Старая Сортировка.

Как стало известно, 17 февраля на улице Екатеринбурга обнаружили мужчину, который, предположительно, выпал из окна 5 этажа. По каким-то причинам труп не спешили вывозить, его просто накрыли черным брезентом. Вокруг необычного зрелища стали собираться малолетние дети, которые с интересом рассматривали лежащее тело.

Очевидец снял на видео, как дети подходят и рассматривают труп, рассказывают, что из-под брезента торчат ноги, а также интересуются, "когда уберут дядю".

Через несколько часов тело все же увезли, а в СК сообщили, что ответственность за несвоевременный вывоз тела лежит на полицейских. В настоящий момент ведется расследование по факту произошедшего и выясняются все обстоятельства инцидента.