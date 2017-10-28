В Зеленограде в запертой квартире нашли два трупа

В ночь на 18 февраля, в Зеленограде, жители одного из домов обратились в полицию с жалобами на сильный трупный запах, в квартире были найдены два трупа – мужчины и его тещи. Соседи утверждают, что с погибшими они старались не общаться, так как те сильно выпивали.

Как стало известно, в квартире дома в Зеленограде были найдены два трупа. Погибшие – мужчина и его теща, могли умереть из-за отравления некой жидкостью. Сейчас причины их смерти устанавливают эксперты.

Соседи признались, что с мужчиной и его тещей они старались не общаться. По словам одной из жительниц дома, она не раз видела их в нетрезвом виде. Более того, многие соседи даже избегали встречи с мужчиной и пожилой женщиной, стараясь «не сталкиваться с ними лишний раз».

Полиция продолжает расследовать инцидент. По предварительной версии, тема убийства в данном случае не рассматривается. Предполагается, что мужчина и теща погибли, отравившись жидкостью. Какой именно – еще не установлено.