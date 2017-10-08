Потасовка из-за девушки в Москве закончилась вооруженной погоней за автобусом

В центре Москвы произошла вооруженная погоня за автобусом. Отмечается, что отвергнутый ухажер, пытавшийся силой затащить девушку в автомобиль, начал вооруженную погоню за автобусом, на котором уехала пострадавшая и ее друзья, оказавшие ей помощь.

Как стало известно, в одном из московских клубов молодая девушка отдыхала вместе со своими друзьями. Когда компания собралась домой, она раньше всех вышла на улицу, где незнакомец попытался силой затащить ее в Chevrolet Tahoe. Выбежавшие на крики друзья девушки отбили ее у злоумышленника, после чего сели в автобус и уехали.

Как оказалось, на этом инцидент не закончился. Отвергнутый ухажер сел в автомобиль и начал догонять автобус, после чего вышел и устроил вооруженную потасовку с защитниками девушки.

Известно, что правоохранители в настоящий момент выясняют обстоятельства произошедшего, все участники инцидента написали друг на друга заявления в полицию.