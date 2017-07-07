В Забайкалье мужчина убивал и насиловал женщин, орудуя молотком и топором

В Забайкалье 27-летний мужчина, приехавший из Амурской области, подозревается в убийстве и изнасиловании женщин, у него нашли вещественные доказательства преступлений – топор, молоток и одежду в крови. Предполагаемого убийцу искали несколько суток, против него возбудили уголовное дело.

Как стало известно, в селе Атамановка две местные жительницы пострадали от вооруженного нападения. Мужчина, пользуясь молотком и топором, нападал на своих жертв и насиловал их. Одна пострадавшая погибла, вторая жива, ее поместили в больницу.

Полиция в течении нескольких дней искала предполагаемого преступника и вышла на версию о том, что к убийствам и изнасилованиям может быть причастен 27-летний выходец из Амурской области. Его задержали, при нем нашли топор, молоток и окровавленную одежду. Экспертиза уже доказала его причастность к преступлениям.

Сейчас полиция продолжает расследовать дело, задержанному инкриминируют преступления по уголовным статьям. Сотрудники полиции работают над сбором доказательной базы и устанавливают, причастен ли мужчина к другим преступлениям.