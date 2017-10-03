СК попросил СМИ объективно освещать обстоятельства смерти ребенка в московском детском саду

Следственный комитет РФ обратился к СМИ с просьбой не тиражировать недостоверную информацию в связи с трагической смертью трехлетней девочки в детском садике Новой Москвы. В своем сообщении он приводит официальные результаты изучения обстоятельств дела, что позволяет утверждать, что «молнии» о якобы оставленном на морозе без присмотра ребенке, являются дезинформацией.

Так, своевременно подтвержденная судмедэкспертиза установила, что никаких признаков переохлаждения, внешних и внутренних повреждений у ребенка не обнаружено. Предварительная причина смерти — сердечная дисфункция. Тот факт, что девочка находилась на улице, объясняется плановой прогулкой, во время которой дети находились под присмотром работников дошкольного учреждения. Когда у ребенка начался приступ, его незамедлительно доставили в помещение. Персонал находился с девочкой до момента приезда скорой помощи, пока ей оказывала первую помощь медсестра. Поведение работников детсада в сложившейся ситуации не позволяет обвинять их в халатном бездействии.

СК РФ также напомнил, что продолжает расследование по двум открытым в связи со смертью ребенка уголовным делам по ч. 2 ст. 109 УК РФ и ст. 293 УК РФ.