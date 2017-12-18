В Москве на территории ЖК нашли боевой снаряд

17 февраля на северо-западе Москвы на территории ЖК, расположенного по улице Демьяна Бедного, был найден боевой снаряд. О степени опасности полиция не сообщила, на месте происшествия работают спецслужбы.

Как стало известно, в доме №15 одного из жилых комплексов на улице Демьяна Бедного был найден боевой снаряд. СМИ сообщили, что на месте происшествия находятся полицейские, спасатели и работники специальных экстренных служб.

Полиция и МЧС случившееся не комментировали. Данные о происшествии и детали инцидента пока не сообщаются. Между тем, в СМИ появились сведения о том, что в ГУ МВД России дежурный офицер во время разговора по телефону информацию о снаряде не подтвердил.

В социальных сетях и сообществах пользователи пишут о том, что снаряд действительно находится на территории ЖК. Также многие отмечают, что случаи с появлением опасных предметов в домах и на улицах вновь начали учащаться. Пользователи выразили обеспокоенность и надежду, что опасный предмет не принесет вреда.