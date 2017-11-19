В Башкирии пациентка изрезала шариковой ручкой врача за прием "по блату"

В Башкирии пациентка набросилась на врача и исполосовала ее шариковой ручкой за то, что она "по блату" приняла свою коллегу без очереди. Отмечается, что инцидент случился в кабинете рентгенолога.

Как стало известно, в больнице города Салават произошел кровавый инцидент. Утром около кабинета рентгенолога собралась внушительная очередь, 24-летней девушке предстояло следующей заходить в кабинет на прием. Внезапно перед ней прошла женщина в белом халате и закрыла дверь.

Как оказалось, врач-рентгенолог решила без очереди принять свою коллегу, что не понравилось другой пациентке. Она ворвалась в кабинет врача, устроила скандал, а затем схватила со стола шариковую ручку и начала резать ей врача. После этого она выскочила из кабинета и убежала, забыв на столе свой медицинский полис, по которому полиция позднее и нашла дебоширку.

Врачу оказали первую помощь, а нападавшую доставили в полицию. В настоящий момент о состоянии здоровья пострадавшего врача ничего не сообщается, как и о том, какое наказание будет установлено 24-летней пациентке.