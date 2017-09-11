В Краснодаре на перекрёстке Горького и Коммунаров загорелся автомобиль

В Краснодаре на перекрёстке улиц Горького и Коммунаров загорелся автомобиль. Очевидцы отмечают, что он врезался в трамвай.

Это уже второй инцидент с участием трамвая за 17 февраля. Утром трамвай уже сталкивался с легковым автомобилем. В данном случае иномарка врезалась в наземный электротранспорт на перекрёстке улиц Горького и Коммунаров.

Автомобиль мгновенно загорелся. Водитель смог покинуть транспорт до момента возгорания. Очевидцы сообщают, что виновником является водитель легковушки. Сотрудники патрульной службы выясняют все обстоятельства произошедшего.