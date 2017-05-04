В Нижнем Новгороде мужчина поджег свою квартиру и выпал из окна

Утром 17 января в Нижнем Новгороде мужчина, проживающий в квартире на 9 этаже в доме на улице Пермякова, поджег свое жилье и выпал из окна. От падения он скончался, соседи рассказали, что погибший часто дебоширил.

Как стало известно, пожар начался в 4 часа утра. Загорелась одна из квартир в доме на улице Пермякова. Спасатели приехали на место происшествия в течении нескольких минут. Соседи сообщили, что из окна горящей квартиры, расположенной на 9 этаже, выпал ее хозяин. От повреждений, полученных при падении, он умер.

Спасатели провели эвакуацию и вывели 10 человек. Огонь охватил 15 квадратных метров площади квартиры. С огнем боролись 38 пожарных и 9 спецмашин. По предварительным данным, возгорание случилось по вине владельца квартиры. Местные СМИ утверждают, что мужчина сам устроил поджог, а после, спасаясь от огня, выпал из окна.

Как утверждают соседи, мужчина изрядно выпивал. Его часто замечали за дебоширством. Многие жаловались, что мужчина устраивал скандалы и угрожал, что сожжет свою квартиру, а вместе с ней и дом.