В Подмосковье на кладбищах за «лучшие» места вымогали миллионы рублей

В Подмосковье полиция задержала 13 сотрудников ритуальных служб, которых подозревают в вымогательстве денег за «лучшие» места на кладбище. На трех кладбищах Подмосковья группа мошенников требовала от тысяч до миллионов рублей за предоставление «хороших» мест для усопших.

Как стало известно, полиция провела задержание 13 человек, всех их подозревали в вымогательстве. Среди них были различные сотрудники кладбищ – от землекопов до начальников участка. После полиция отпустила 9 человек, оставшихся 4 подозреваемых полиция допросила. В ходе расследования потерпевшие, ставшие жертвами вымогателей, среди задержанных знакомых лиц не увидели.

Сейчас полиция продолжает поиски виновных и расследует дело о вымогательстве. По данным от потерпевших, у них требовали деньги за то, чтобы предоставить их усопшим родным места «получше» - сухие и «хорошие». За такую услугу с них требовали разные суммы – от сотен тысяч до нескольких миллионов. Полицейские продолжают опрашивать потерпевших и проверять работников кладбищ. О вымогательствах сообщили люди, которые хотели хоронить своих родных на кладбищах Видное, Булатниково и Горки.