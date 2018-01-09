В Омске пенсионеры обезоружили и задержали домушника

В Омске пожилая супружеская пара спасла квартиру своего сына от ограбления и обезоружила домушника, который пытался похитить из нее ценности. 16 февраля они задержали преступника и передали его полиции.

Как сообщили в полиции, пара пенсионеров продемонстрировала смелость и удивила правоохранителей решимостью. Так, супруги пришли в квартиру своего сына и хотели взять платежки, чтобы гасить долги за ЖЭК. Там они увидели мужчину, упаковывающего телевизор из сына в коробку.

Неизвестный пенсионерам мужчина постарался внушить им, что сын сам разрешил ему забрать технику, но те не поверили. Тогда домушник стал угрожать супружеской паре ножом, но те не испугались. Они отобрали у вора нож и не дали ему сбежать. Пенсионеры вызвали полицию и удерживали домушника до приезда правоохранителей.

Полиция задержала мужчину, им оказался 37-летний знакомый, который когда-то приходил в гости к сыну пенсионеров. Он украл у владельца квартиры ключи и решил проникнуть в жилище знакомого, пока того не было дома. Технику ему забирать никто не разрешал. Сейчас домушник находится в полиции, ему инкриминируют незаконное проникновение и разбой. За свои преступления он сможет получить от 7 до 12 лет тюрьмы.