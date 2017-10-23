В Кузбассе мужчина рухнул с масленичного столба во время спуска

В Кузбассе празднование Масленицы закончилось трагически. Мужчина решил взобраться на масленичный столю за заветным сюрпризом, однако при спуске не удержался и рухнул вниз. Сейчас он находится в реанимации.

Как стало известно, сегодня, 17 февраля, в городе Анжеро-Судженске происходило празднование в честь Масленицы. По традиции, смельчаку предлагалось взобраться на масленичный столб, показать свою выносливость и забрать заветный подарок. Вызвался только один мужчина, он разделся и в одних трусах начал взбираться вверх по столбу.

Ему удачно удалось достать приз, однако при спуске произошло страшное. Молодой человек заскользил вниз, при этом немного отставляя ноги в стороны, словно прыгая. Этот трюк стал для него катастрофическим, он рухнул вниз с большой высоты.

На место происшествия тут же вызвали скорую помощь, пострадавшего доставили в больницу. В настоящий момент он находится в реанимации, врачи борются за его жизнь. О характере травм, полученных мужчиной, ничего не сообщается. Очевидцы произошедшего сообщили, что сразу же после падения мужчины празднование прекратилось.