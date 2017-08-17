В Сочи пьяный пациент избил медиков «скорой помощи»

Ночью, с 16 на 17 февраля, в Сочи пьяный мужчина напал на женщину-медика и водителя машины «скорой помощи». Официальный представитель пресс-службы МВД России Ирина Волк рассказала о начале проверок, на мужчину, избившего бригаду «скорой», составили админпротокол.

По словам Ирины Волк, полиция проводит проверки и устанавливает все обстоятельства. Так, нетрезвый мужчина вступил в драку с фельдшером и водителем кареты «скорой», когда те приехали по вызову. Примечательно, что именно мужчина и вызывал врачей. Как сообщается, нетрезвый пациент вступил в конфликт с врачом и водителям, после чего решил применить силу.

Полиция задержала нападавшего и доставила его в участок, он нанес женщине-медику и водителю травмы. Зафиксировано, что на момент происшествия мужчина был пьяным. Против него составили протокол, предусматривающий наказание по статье о мелком хулиганстве.

Сейчас полиция продолжает расследовать дело, на обсуждении стоит вопрос о возбуждении уголовного дела. Эксперты проведут осмотр пострадавших и зафиксируют их повреждения. После этого будет решено, возбудят ли против мужчины дело.