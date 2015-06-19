СК назвал предварительную причину смерти девочки в детсаду в Новой Москве

Следственный комитет России назвал предварительную причину смерти гибели трехлетней девочки на территории детского сада в Новой Москве. Отмечается, что установить точную причину произошедшего удалось благодаря своевременно заведенным уголовным делам.

Как стало известно, изначально следователи проверяли информацию СМИ о том, что воспитатель забыла ребенка на улице и девочка несколько часов была одна, а умерла она от переохлаждения. Выяснилось, что внешних и внутренних признаков переохлаждения на теле ребенка не обнаружили, также судмедэксперты не нашли синяков и ушибов, о которых сообщали родители погибшей.

По предварительным данным, сейчас причиной смерти девочки считается сердечная дисфункция.

Согласно имеющийся на настоящий момент информации, после прогулки на улице ребенку резко стало плохо, девочку сразу же перенесли в медкабинет, где медсестра оказывала ей первую помощь, ожидая приезда скорой.

Ведется дальнейшее расследование, все обстоятельства произошедшего будут сообщаться по ходу продвижения следствия.