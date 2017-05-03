В США арестовали "юбиляра" по "голым" преступлениям

В США совершили 31 арест жителя Омахи, прозванного «голым» преступником. 18 раз из 31 он раздевался в публичных местах, а также обвинялся в непристойном поведении.

39-летний нарушитель постоянно ловился полицией Омахи в течение почти 12 лет. В последний раз он разделся в центре города, выйдя из туалета рядом с ювелирным магазином 15 февраля в дневное время. По словам работницы торговой точки, мужчина громко кричал разные непристойности, а из одежды на нём ничего не было.

Нарушителя попросили одеться, но он не соглашался. В итоге, мужчину просто заперли в туалете, а потом сообщили в полицию. Стоит отметить, что в прошлый раз он разделся в марте 2017 в подземном ресторане. За такие преступления индивидуум, в основном, оказывался за решёткой на 6 месяцев, как сообщает «Версия.Инфо».