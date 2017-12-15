В Петербурге нашли труп ребенка с упаковкой из-под памперсов на голове

16 февраля в Петербурге полиция в квартире дома на Союзном проспекте нашла труп годовалого ребенка. На голове у ребенка была упаковка из-под памперсов, труп отправили на экспертизу.

Как сообщили местные СМИ, о происшествии в полицию заявила мать ребенка. Она, якобы, отлучилась из дома в магазин, а когда пришла – ее ребенок был мертвым. На голове у ребенка находилась упаковка из-под памперсов. По данным, младенец мог задохнуться.

Мать рассказала, что она переодевала младенца и оставила рядом с его ногами упаковку из-под памперсов. Тот мог закрутиться вокруг головы ребенка и задушить его.

Полиция проверяет все данные и отправила труп на экспертный анализ, где специалисты установят, почему ребенок умер. Причины смерти и подробности случившегося пока не известны. В местных СМИ имеется информация о том, что погибший ребенок был годовалой девочкой. Также сообщается о том, что семья, где рос младенец, на учете не стояла.