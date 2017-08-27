В Крыму завели дело после гибели 7 человек в крупном ДТП

В Крыму правоохранители завели дело после крупного смертельного ДТП, которое унесло жизни семи неповинных людей. Полиция ведет расследование, выясняет все обстоятельства случившегося.

Как стало известно, поздним вечером пятницы в Ленинском районе Республики Крым произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В аварии столкнулись два грузовых автомобиля и легковая машина, предварительно спровоцировавшая ДТП, в результате чего погибли семь человек, четверо из которых были детьми.

По некоторым данным, полиция считает виновником аварии водителя легковушки, который спровоцировал ДТП, не соблюдая правила дорожного движения.

Сообщается, что в связи со смертельным ДТП правоохранители завели уголовное дело, а в настоящий момент ведется дальнейшее расследование с выяснением всех обстоятельств, предшествовавших произошедшей автокатастрофе.