В Подмосковье наркоман залез на березу и "свил себе гнездо"

В подмосковном Пушкино наркоман забрался на березу, где и "свил себе гнездо". Случайные прохожие вызвали МЧС, так как мужчина не мог сам спуститься с дерева и объяснить, зачем туда забрался.

Как стало известно, сотрудникам МЧС пришлось отправиться на довольно интересный вызов. Им позвонили жители Пушкино и сообщили, что на березе сидит мужчина, который застрял и не может спуститься. Прибывшие на место инцидента спасатели сняли бедолагу, однако он не смог объяснить, собственно, как и понять, каким образом оказался на верхушке дерева.

Подозревая, что пострадавший находится в состоянии наркотического опьянения, его передали сотрудникам полиции. По факту произошедшего будет проведена проверка, о состоянии мужчины, свившего гнездо на березе, ничего не сообщается.