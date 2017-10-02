В Петербурге иномарка снесла газетный киоск

17 февраля в Петербурге, на Васильевском острове, иномарка Hyundai Matrix врезалась в киоск с газетами. Авария случилась на углу между 10-й линией и Малым проспектом, снимками с ДТП очевидцы поделились в социальных сетях.

В сообществе о ДТП в Петербурге «ВКонтакте» появились снимки с аварии на Васильевском острове. Там, автомобиль Hyundai врезался в киоск. На снимках видно, что авто съехало с перекрестка и сбросило газетный магазин с пьедестала.

По словам пользователей, машина не справилась с управлением. Из-за сколькой дороги и неправильно-выбранной скорости водитель не смог избежать аварии и наехал на киоск. Также уточняется, что продавщица, которая находилась в киоске, не пострадала. Женщина отделалась сильным испугом, но травм не получила.

Как утверждают жители Петербурга в комментариях под записью, для снижения таких случаев по всему городу у дорог нужно разместить гранитные конструкции и ограждения. По мнению пользователей, из-за отсутствия ограждений многие пешеходы позволяют себе переходить дорогу в неположенных местах, а водители заезжают на тротуары.